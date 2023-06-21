Kavga ettiği 2 kişiyi silahla vuran şahsa 9 yıl hapis cezası

Kayseri'nin Talas ilçesinde kavga ettiği 2 kişiyi tabancayla vuran Y.U.'ya mahkeme tarafından 'Kasten yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından 9 yıl hapis cezası verildi.

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  • 21.06.2023 11:44
  • Güncelleme: 21.06.2023 12:03
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Kavga ettiği 2 kişiyi silahla vuran şahsa 9 yıl hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde kavga ettiği 2 kişiyi tabancayla vuran Y.U.’ya mahkeme tarafından ‘Kasten yaralama ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından 9 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Y.U. ve avukatı hazır bulundu, müştekiler Z.G. ve Ş.A. ise duruşmaya katılmadı. Sanık Y.U. ifadesinde “Öldürme kastım yoktu. Üstüme gelen tehdidi savuşturmak için yaptım. Pişmanım beraatimi istiyorum” dedi.

Savcı mütalaasında sanığın ‘kasten yaralama’ ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise sanık Y.U.’ya mağdur Z.G.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıl 8 ay, mağdur Ş.A.’ya yönelik aynı suçtan 4 ay ve ‘6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan da 2 yıl hapis cezası ile bin TL adli para cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde 3 Eylül 2021 tarihinde Y.U. ile Z.G. vefat eden bir yakınlarının cenazesini defnetmek için geldikleri Babaoğul Mevkide bulunan mezarlığın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Y.U., üzerindeki tabanca ile Z.G. ve Ş.A.’yı yaraladı.

İHA

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