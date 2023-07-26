Kavga ettiği kardeşini vurdu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, kavga ettiğini kardeşini silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 365. Sokak üzerinde meydana gelen olayda kardeş olan A.P. ile Y.P. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada A.P. bir süre kardeşini kovaladı. Cami bahçesinde kardeşini yakalayan A.P., yanındaki silah ile ateş açtı. Y.P. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, A.P. de kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.P. ambulansla Kayseri Şehri Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Cinayet büro ekipleri de olayın ardından kaçan A.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.P., karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.