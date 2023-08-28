Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 29 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacakken yer yer yağış görülecek. Sıcaklıklar ise ilçelerde düşecekken kent genelinde en düşük 28 derece olacak.

Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor.

İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ

Akkışla: En düşük 7, en yüksek 32 derece

Bünyan: En düşük 8, en yüksek 33 derece

Develi: En düşük 12, en yüksek 33 derece

Felahiye: En düşük 11, en yüksek 34 derece

Hacılar: En düşük 9, en yüksek 33 derece

İncesu: En düşük 14, en yüksek 34 derece

Özvatan: En düşük 8, en yüksek 32 derece

Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece

Sarıoğlan: En düşük 12, en yüksek 34 derece

Sarız: En düşük 5, en yüksek 31 derece

Talas: En düşük 9, en yüksek 34 derece

Tomarza: En düşük 5, en yüksek 32 derece

Yahyalı: En düşük 7, en yüksek 33 derece

Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 36 derece.