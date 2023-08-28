Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Kayseri'de kavurucu sıcaklar hafta içi yerini yağışlı havalara bırakacak. Kent genelinde bazı bölgeler parçalı bulutlu, bazı bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olması bekleniyor.

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  • 28.08.2023 14:35
  • Güncelleme: 28.08.2023 14:35
Kavurucu sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor| 29 Ağustos-1 Eylül 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve ilçeleri için 29 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan hafta içi hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacakken yer yer yağış görülecek. Sıcaklıklar ise ilçelerde düşecekken kent genelinde en düşük 28 derece olacak. 
Kayseri’ye bağlı ilçelerde de hava durumu ve sıcaklık tahmini kent merkezi değerlerine yakın olması bekleniyor. 
İLÇELERDE BEKLENEN ORTALAMA SICAKLIK DEĞERLERİ 
Akkışla: En düşük 7, en yüksek 32 derece
Bünyan: En düşük 8, en yüksek 33 derece
Develi: En düşük 12, en yüksek 33 derece 
Felahiye: En düşük 11, en yüksek 34 derece 
Hacılar: En düşük 9, en yüksek 33 derece
İncesu: En düşük 14, en yüksek 34 derece 
Özvatan: En düşük 8, en yüksek 32 derece
Pınarbaşı: En düşük 6, en yüksek 31 derece 
Sarıoğlan: En düşük 12, en yüksek 34 derece 
Sarız: En düşük 5, en yüksek 31 derece 
Talas: En düşük 9, en yüksek 34 derece 
Tomarza: En düşük 5, en yüksek 32 derece 
Yahyalı: En düşük 7, en yüksek 33 derece 
Yeşilhisar: En düşük 14, en yüksek 36 derece.

1ha

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