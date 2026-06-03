KAY-MEF’te 64 meslek lisesi yeteneklerini sergiliyor

3-5 Haziran tarihleri arasında Kumsmall AVM’de gerçekleştirilecek olan, Kayseri'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı (KAY-MEF) açıldı.

Kayseri genelindeki 64 meslek lisesi, 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları ürünlerini bu alanda sergilerken okulları ve projeleri ile ilgili bilgiler veren Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Elektronik Öğretmeni Mehmet Ali Ülker, “Öğrencilerimizle birlikte 3D yazıcılılarla birlikte İHA’lar tasarlamaktayız. Bunların uçuşlarını yapmaktayız daha sonrasında da yarışmalara katılmaktayız. Bu projelerimizin temel amacı savunma sanayisinin ve sivil havacılığın ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek. Okulumuzda da bu öğrencileri yetiştiriyoruz, bunun meyvelerini de artık toplamaya başladık. İstihdam alanı olarak Türkiye’nin birçok şirketinde öğrencilerimiz çalışmakta ve görev almaktalar. Ürettiğimiz İHA’ların özellikleri itibariyle yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece ve başarılar almaktayız. Bu kapsamda da yurt dışından eğitim istekleri oluşuyor, bizlerde bunları karşılıyoruz. Daha önce Fransa, Macaristan geçtiğimiz ay ise Romanya’daki askeri öğrencilere İHA eğitimi verdik. Bu eğitimimizin amacı baştan itibaren tasarım, sonralarında donanımlarını oluşturmak ve uçuş şeklinde devam ettiriyoruz. Yurt dışından halen talepler gelmekte ve onlara İHA eğitimleri vermeye devam ediyoruz. Bunun karşılığı olarak da bizim öğrencilerimiz de oralara staja gidiyorlar. Oradaki hava araçları ve eğitim sistemini tanımış oluyorlar. Biz bu sene Eylül ayında Amerika Oklahama’da düzenlenecek olan İHA yarışmasına katılacağız. Bunun için yeni bir İHA tasarladık ve bu İHA ile katılacağız yarışmaya. Orada hedefimiz derece almak, birinci olmak için yarışacağız. Ayrıca TEKNOFEST ve MEB robot gibi yarışmalarda da devam etmekteyiz” dedi.

Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni Merve Çakır da “Okulumuzda cilt bakım ve makyaj dalımız var. Erkek kuaförlüğü ve kadın kuaförlüğü olmak üzere 3 dalımız var. Şu anda burada da 3 dalımızı tanıtıyoruz. Güzellik sektörü gelişmekte ve hiç sonu olmayan bir sektör olduğu için talep çok yoğun. Cilt bakım ve makyaj kısmına lazer, tırnak ve cilt bakımları giriyor. Güzellik salonu adı altında yapılan ne varsa onu kapsıyor. Kadın kuaförlüğü kısmında da sadece saç ve makyaj var. Erkek kuaförlüğü kısmında yine saç, sakal kesimi, maske ve yüz bakımı gibi şeyler yapılıyor” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğretmeni Yunus Saltan ise, “Okulumuzda 3 tane alan bulunmaktadır. Bunlar Adalet, Büro Yönetimi ve Muhasebe alanlarıdır. Bizim alanlarımız genelde hizmet sektörüne yönelik alanlar olduğu için somut ürünleri görmek pek mümkün değil, daha çok soyut ürünleri görebilirsiniz. Derslerimizde öğrencilerimizle yapmış olduğumuz photoshop, canva gibi programlarda hazırladığımız afişlerimiz var. Bunların tasarımlarını tamamen öğrencilerimiz yapıyorlar. Aynı şekilde yine kitap ayraçlarımız var. Bölümümüz 12.sınıf öğrencileri aynı zamanda şu anda stajer olarak çalışıyorlar” dedi.