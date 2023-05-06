Kayabaşı Cam Seyir Terası'nın ilk misafirleri Güney Kore'den

Bünyan Kayabaşı Cam Seyir Terasını merak ederek ilçeye ziyarete gelen ilk turist kafilesini ağırladı. Cam Seyir Terası eşsiz şehir manzarası ve doğası ile turistlerin ilgi odağı oldu.

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  • 06.05.2023 08:49
  • Güncelleme: 06.05.2023 12:39
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Kayabaşı Cam Seyir Terası'nın ilk misafirleri Güney Kore'den
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan; Kayabaşı Cam Seyir Terasını merak ederek ilçeye ziyarete gelen ilk turist kafilesini ağırladı. Cam Seyir Terası eşsiz şehir manzarası ve doğası ile turistlerin ilgi odağı oldu.

Kayabaşı Cam Seyir Terası çalışmalarının son aşamaya geldiğini ve yakın zamanda tam kapasite ile halkın hizmetine gireceğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Kayabaşı Cam Seyir Terası projemiz henüz tamamlanmadan halkımızın, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Şimdiden Bünyan’ımızın adını hem ülkemizde hem de dünyada duyurmaya başladık. Bundan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Kayabaşı Cam Seyir Terası ve hemen yanında hazır hale getirdiğimiz Çağlayan İlkokulu projelerimizin tamamlanması ile Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir cazibe merkezi, turizm noktası oluşturmuş olacağız. Halkımızın desteği, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi bizlere bir kez daha ne kadar doğru bir projeyi hayata geçirdiğimizi gösterdi. Gösterilen büyük ilgi bizlere gurur ve mutluluk yaşattı. İlçemizi geleceğe taşıyarak Bünyan’ımızı turizm alanında cazibe merkezi haline getirecek olan bu değerli proje verdikleri destek için başta Kayseri Büyükşehir Belediyemize, Kayseri Valiliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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