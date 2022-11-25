Kayabaşı Cam Seyir Terasında Son Aşama İncelendi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun Kaymakam Turgut Gülen ve AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile birlikte çalışmalarında son aşamalara gelinen Kayabaşı Cam Seyir Terasında incelemelerde bulundu.

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  • 25.11.2022 17:55
  • Güncelleme: 25.11.2022 19:18
Kayabaşı Cam Seyir Terasında Son Aşama İncelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; Kaymakam Turgut Gülen ve AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile birlikte çalışmalarında son aşamalara gelinen Kayabaşı Cam Seyir Terasında incelemelerde bulundu.

Cam terasın demir kolonlarının kurulması ve cam bölmelerin yerleştirilmesi ile cam seyir terasın tamamlanmış olacağını belirten Belediye Başkanı Altun; "Peyzaj, çevre düzenleme ve şelale sistemlerinin de kurulması ile projemizi en yakın zamanda hizmete sunacağız. Bünyan’ımızın simgesi haline gelecek olan bu değerli projede bizlere büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek’e ve gecesini gündüzüne katarak projemizi en hızlı şekilde tamamlamak için var gücüyle çalışan tüm belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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