Kayabaşı İçin Kentsel Dönüşüm Müjdesi Verdi

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde 22 Kasım Salı günü saat 14.00'de kat karşılığı ihale gerçekleştirilecek. Argıncık bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel dönüşümün ilk hamlesini başlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayabaşı Mahallesi içinde müjde vererek 'Bölgeyi, Kocasinan'a ve Kayseri'ye yakışır hale getireceğiz ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracağız' dedi.

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  • 20.11.2022 11:03
  • Güncelleme: 20.11.2022 11:09
Kayabaşı İçin Kentsel Dönüşüm Müjdesi Verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel yenileme çalışmaları çerçevesinde Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde 22 Kasım Salı günü saat 14.00’de kat karşılığı ihale gerçekleştirilecek. Argıncık bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel dönüşümün ilk hamlesini başlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayabaşı Mahallesi içinde müjde vererek; “Bölgeyi, Kocasinan’a ve Kayseri’ye yakışır hale getireceğiz ve ilçeye yeni bir hüviyet kazandıracağız” dedi.

İhalelere katılma çağrısında bulunan Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü ve kentsel yenilemeyi imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için yaptıklarına dikkat çekerek; “Kocasinan’ın ihtiyaç olan her bir noktasında kentsel dönüşüm veya kentsel yenileme çalışmalarını yürütüyoruz. Kocasinan’ımızı yenilemeye, değişime ve dönüşüme devam ediyoruz. Bu bölgeyi dönüşümle birlikte yeni bir kent parçasını hazırlamış olacağız. Bölgeyi, Kocasinan ve Kayseri’mize yakışır hale getireceğiz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan’ı baştan aşağı yenilemektir. Bu vesileyle dönüşüm çalışmalarımız, hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kayabaşı Mahallesi için 22 Kasım Salı günü saat 14.00’de Kocasinan Mahallesi için ise 29 Kasım Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek olan kat karşılığı ihalelerin şartname ve eklerinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edinilebileceği gibi 0(352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi.

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İHA

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Kayabaşı İçin Kentsel Dönüşüm Müjdesi Verdi

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