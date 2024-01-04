Kayak sevinci öğrencileri mutlu etti

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kar Fırtınaları' programında kayakla buluşan öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Biz eğer kış sporlarının merkeziysek bundan öncelikle Kayserili çocuklar yararlanacak' dedi.

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  • 04.01.2024 13:52
  • Güncelleme: 04.01.2024 14:15
Kayak sevinci öğrencileri mutlu etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kar Fırtınaları’ programında kayakla buluşan öğrencilerin sevinci yüzlerine yansıdı. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Biz eğer kış sporlarının merkeziysek bundan öncelikle Kayserili çocuklar yararlanacak” dedi.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kar Fırtınaları’ programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bu yıl 80. Yıl İlköğretim Okulu’nu pilot bölge olarak aldık. Uzman antrenörler eşliğinde 1’inci sınıftaki yetenekli öğrencilerimizi tarama yapacağız. Yaklaşık bin 500 sporcu arasından da bu yıl 200 öğrencimizi Kar Fırtınaları Projesi’ne dahil edeceğiz. Kar Fırtınaları Projemizde yaklaşık bin 500 öğrenciyi geçen yıl itibariyle taradık. Teknik ekipman ve teçhizatımızın da tedarikini bu yıl itibariyle gerçekleştirdik. Kar Fırtınaları Projesi’nde belki Türkiye’ye örnek olabilecek en önemli çalışmalardan birisini yapıp, inşallah olimpik yolda alt yapı sporcularımızı buralardan yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise 350 bin öğrencinin spor, sanat ve kültür gibi alanlarda faaliyet göstermeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “Bugün kayak anlamında Kayseri’nin bir değeri olan Erciyes’te çocuklarımızı kayakla tanıştırmak onların yeteneklerini tespit etmek ve onları kayağa alıştırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle yapmış olduğumuz hazırlıkların ürününü göreceğiz. Yıl içerisinde bu tür çalışmalarımız her zaman devam edecek. Eğitimde sadece akademik başarı değil tüm alanlarda bir bütün olarak başarı elde etmek için tüm imkanlarımızı kullanarak, kurumlar arası iş birliğini ön planda tutarak, var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Erciyes’te kış sporlarından önce Kayserili çocuklar yararlanacak”

Kayserili çocukların her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Kayseri’de bütün öğrencilerimizi sporla buluşturacağız. İl Milli Eğitim Müdürü’müzün dediği gibi kültürle, sanatla buluşturacağız sözümüzün üzerine bu yıl gerçekten bir seferberlik halinde çalışıyoruz. Her mahallede her sokakta, cadde de hatta dağda olmaya çalışıyoruz. Kayserili altın gibi çocuklar, Kayseri’nin pırlanta çocukları her şeyin en iyisine layık. Kayak buranın gerçekten en önemli faaliyetiyse, biz eğer kış sporlarının merkeziysek bundan öncelikle Kayserili çocuklar yararlanacak. Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Aslında istiyorum ki bu Kar Fırtınaları büyüye büyüye çok büyük bir fırtınaya yol açsın. Kayseri’de kayak yapmayan okulumuz, öğrencimiz kalmasın” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ‘Kar Fırtınası’ sporcuları gösteri düzenledi.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Türkiye İş Kurumu Kayseri İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kayak eğitmenleri ve öğrenciler katıldı.

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İHA

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