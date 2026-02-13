Kayak ve Snovbord İl Birinciliği sona erdi
Kayak Alp Disiplinli, Kuzey Disiplinli ve Snovbord İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.
2025-2026 Eğitim öğretim yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Kayak Alp Disiplinli, Kuzey Disiplinli ve Snowboard İl birinciliği müsabakaları yapıldı. Erciyes Dağı Hacılar kapıda gerçekleşen müsabakalar sonucunda birinci olan isimler şu şekilde sıralandı; Minik A Erkek kategorisinde Yüksek Mimar Selçuk Karakimseli İlkokulu (A)’dan Kerem Kocapaşa, Minik A Kız kategorisinde Şehit Binbaşı Mahmut Şahin İlkokulu (A)’dan İpek Patmano, Minik B Erkekler Kategorisinde Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu(A)’dan Uras Poslu, Küçükler Kız kategorisinde Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu(A)’dan Melis Uğurlu, Küçükler Erkek kategorisinde Özel Kayseri Cihangir Ortaokulu(A)’dan Öztürk Cihangir Arslan, Yıldızlar Kız kategorisinde İzzet Öksüzkaya Ortaokulu(A)’dan Zeynep Dila Arslantaş, Yıldızlar Erkek kategorisinden Özel Kayseri Doğa Koleji Ortaokulu(A)’dan Yusuf Ali Yurt, Gençler B Kız kategorisinden Ömer-Emine Akın Anadolu Lisesi(A)’dan Zeynep Nisa Yerebasmaz, Gençler B Erkek kategorisinden Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi(A)’dan Ömer Faruk Deliktaş, Gençler A Kız kategorisinde Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi(A)’dan Ennur Kardelen Çakır ve Gençler A Erkek kategorisinde Baki-Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi(A)’dan Yamaç Yalın Opak birinci oldu.