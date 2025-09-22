Kayalıklardan düşen dağcının kimliği belli oldu
Kayseri Kırlangıç Vadisi'nde dağcılık yaparken yüksekten düşerek yaşamını yitiren kişinin Nurettin Özcan (49) olduğu belirlendi. Özcan, bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kayseri’de dün Kırlangıç Vadisi'nde dağcılık yaparken yüksekten düştüğü ihbarı alınan Nurettin Özcan’ın (49) cansız bedenine ulaşıldı. Özcan, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu noktadan indirildi.
