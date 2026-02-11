KAYBAN 12: Nüfus Temelli Kalkınma Modeli Kayseri'yi Geleceğe Taşıyacak

Kenanoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 verilerine göre toplam nüfusu 256.908 olan bu 12 ilçenin Kayseri’nin merkez dışındaki en büyük kalkınma potansiyel havzası olduğunu vurgulayarak, “Kayseri büyüyecekse merkez tek başına büyüyemez. İlçelerimiz kalkınmadan şehir gerçek anlamda gelişemez” dedi.

ETAP – Güney Kalkınma Omurgası

Nüfus: 148.214

İlçeler: İncesu, Yeşilhisar, Develi, Yahyalı

Kenanoğlu, bu hattın Kayseri’nin güney ekonomik omurgasını oluşturacağını ifade ederek, bölgenin güçlü tarım ve hayvancılık altyapısına, önemli turizm değerlerine ve organize sanayi potansiyeline sahip olduğunu belirtti. “Sanayi, tarım ve turizmi entegre eden bu hat, Kayseri ekonomisini çok merkezli bir yapıya kavuşturacaktır” dedi.

2.ETAP – Doğu Kırsal Entegrasyonu

Nüfus: 84.206

İlçeler: Bünyan, Tomarza, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız

Bu bölgenin yoğun göç verdiğini ve ulaşım altyapısının zayıf olduğunu ifade eden Kenanoğlu, tarım-hayvancılık ile doğa ve yayla turizmi açısından büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. “Bu hat yapılmazsa göç devam eder. Ancak ulaşım ve entegrasyon sağlanırsa tersine göç başlar. İnsanımız doğduğu yerde doyabilir” ifadelerini kullandı.

3.ETAP – Kuzey Besleyici Hat

Nüfus: 24.488

İlçeler: Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye

Bu hattın demiryolu ana hattına entegrasyon sağlayacağını belirten Kenanoğlu, düşük nüfusa rağmen yüksek tarım alanına sahip bu ilçelerin üretim merkezleri olarak ana hattı besleyeceğini vurguladı.

Stratejik Vizyon ve Öngörüler

Kenanoğlu, KAYBAN 12’nin yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

5 Yıllık Hedefler:

- İlçelere yatırım artışı

- Organize sanayi bölgeleri (OSB) genişlemeleri

- Tarımsal lojistik merkezleri

- Turizm rotalarının oluşturulması

- Genç nüfusun geri dönüşü

10–15 Yıllık Perspektif:

- Nüfusun 256.000’den 400.000’in üzerine çıkması

- 15 yıl içerisinde 500.000 potansiyeline ulaşılması

“Bu bir hayal değil; ulaşım demek ekonomi, nüfus ve istihdam demektir” diyen Kenanoğlu, KAYBAN 12’nin Kayseri’nin gelecek vizyonu olduğunu ifade etti.

Kenanoğlu, açıklamasını “Göç duracak, üretim artacak, turizm canlanacak. 256 bin insanımız rayla şehre bağlanacak. KAYBAN 12 sadece bir tren projesi değil; Kayseri’nin dengeli, adil ve bütüncül kalkınma hamlesidir” sözleriyle tamamladı.