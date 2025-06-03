Kaybis 1000 bisikletle hizmet veriyor: Ama ne yazık ki hâlâ Kayseri'de 'tecritli bisiklet yolu' yok!

Kayseri'nin düz arazisi, bisiklet sürücülerine büyük bir avantaj sunmasına rağmen, mevcut tecritli bisiklet yollarının eksikliği, bisiklet severlerin bu ulaşım aracını kullanma isteğini azaltıyor. Bu durum, trafikte bisikletlerin araçlarla aynı yolu paylaşmasının getirdiği tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Bisikletin sağlıklı, çevreci ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak ön plana çıkması için yapılan çalışmalar, şehirdeki bisiklet kültürünü geliştirmeyi amaçlıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası gibi etkinliklerle bisiklet kullanımı teşvik ediliyor ve vatandaşlar spor yapmaya davet ediliyor.

Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi Kaybis, Kayseri'de 91 istasyon, 1.000 bisiklet ve 1.968 park ünitesiyle geniş bir ağa sahip. Bu sistem, hem yerel halkın hem de diğer illerin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak büyüyor.

Ayrıca, Kayseri'de bisiklet sporuna yönelik de önemli yatırımlar yapıldı. Şehirde, ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin ikinci BMX parkuru inşa edildi. Bu projeler, Kayseri'deki bisiklet kullanımını artırarak, sağlıklı ve çevreci ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.