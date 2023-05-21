KayBis, 24 istasyon ve 1000 adet bisikletle hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü bisiklet hizmeti olan çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, yeni 24 istasyon ve 1000 adet bisiklet ile Kayserililere hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği bisikletli ulaşımın en gelişmiş adresi olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KayBis), bir yandan bisiklet paylaşım sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını geçekleştirirken diğer yandan da bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak sağlıklı yaşama katkı sunmaya devam ediyor. Yeni istasyonlar ve yenilenen bisikletler ile yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulan ve bisiklet kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören KayBis, yeni bisiklet istasyonu ilavesiyle toplam 81 istasyona ulaştı. KayBis, Beyazşehir Aktarma, TOKİ Kavşağı, Beyazşehir KAYMEK, Serkent, TOKİ KAYMEK, KAYKOP, İldem D, İldem 2, İldem 4, Esnaf TOKİ Kavşağı, Alsancak, Kadir Has, Yeniköy, Ziya Gökalp, Barbaros, Altınoluk, Battalgazi-Esenyurt, Ahmet Gazi Ayhan, Millet Bahçesi 1-2-3-4, Kumsmall, Hulusi Akar Bulvarı olmak üzere yeni bisiklet istasyonlarını şehre kazandırdı. Çevreci, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı KayBis, istasyonların ve mevcut bisikletlerin bakımlarını sürdürürken yeni bisikletleriyle toplam 1.000 adet bisiklete ulaştı. KayBis’in hayatı çok kolaylaştırdığını söyleyen bisiklet kullanıcıları, KayBis hizmetinin çok rahat olduğunu dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan KaybBis’te bisiklet kiralamak artık çok kolaylaştı. Kart38 İşlem Merkezi’ne gitmeden, toplu taşıma kartı olmadan, vatandaşlar cep telefonuna Paylaşımlı Bisiklet Uygulaması olan PAYBİS’i indirerek bisiklet sürmenin keyfini çıkarabiliyor.

Ulaşım konusunda yakıt kullanmayan bisikletler ile çevreye karbondioksit salınımı noktasında büyük avantaj sağlayan KayBis, fiziksel aktivite prensibi ile ulaşım imkânı tanıyan bisikletleri sayesinde en çok tercih edilen spor ve ulaşım araçları arasında yer alıyor. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından ‘Sürdürülebilir Gelişme Ödülü’ almaya hak kazanan KayBis, 2015 yılında yerli bisiklet paylaşım sistemini uygulamaya koydu. Bu süreçte ise Kayseri Ulaşım A.Ş tarafından hayata geçirilen “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hem Kayseri’ye hem Türkiye’de 8 farklı şehirde hizmet veriyor. KayBis, 2023 yılı yeni sezonunda 81 istasyonu ve 1000 bisikleti ile vatandaşlara hizmet veriyor.