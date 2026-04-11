KAYBİS istasyonlarına ve bisikletlerine zarar verenler tespit edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni sezonla birlikte yeniden hizmete alınan KAYBİS'te bazı istasyon ve bisikletlere zarar verildiği tespit edildi. Yaşanan zararla ilgili çalışma başlatan Emniyet ekipleri tarafından bazı şüpheliler yakalanırken, olaylara ilişkin sürecin devam ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYBİS'in şehrin sürdürülebilir ulaşım vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, vatandaşları ortak değerlere sahip çıkmaya davet etti.