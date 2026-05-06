Kaybis'ten Öğrencilere Ücretsiz Kullanım Avantajı

Kaybis, öğrencilere günde iki kez 30’ar dakikalık ücretsiz kullanım hakkı sunarak, ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlıyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, hem bütçelerini koruyor hem de ulaşım ihtiyaçlarını pratik bir şekilde karşılıyor. Kaybis, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklerken, aynı zamanda çevre dostu bir ulaşım alternatifi sunuyor.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

Öğrenciler, Kaybis sisteminin işlevselliğinden ve ekonomik avantajlarından oldukça memnun. Yağız Kartal, haftada 3 ila 5 kez sistemi kullandığını belirterek, yurttan okula ulaşımda sağladığı kolaylığı vurguladı. Şevval Çağlar, okul çıkışlarında Kaybis’i tercih ettiğini ifade ederken, Cemile Büşra Subaşı, haftanın dört günü sistemi hem ulaşım hem de spor amacıyla kullandığını aktardı. Ayşe Yıldırım, ücretsiz kullanımın büyük bir avantaj olduğunu belirtirken, Kadirhan Yılmaz ise bisikletin yurt yaşamında en mantıklı ulaşım aracı olduğunu dile getirdi.

Çevreci ve Sağlıklı Ulaşım

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirilen Kaybis, çevreci, sağlıklı ve pratik yapısıyla dikkat çekiyor. Karbon salınımını azaltmaya katkı sağlayarak, şehir içi ulaşımda alternatif bir model sunan sistem, Kayseri’nin ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaşamını kolaylaştıran projelerle kenti daha yaşanabilir hale getirmeyi sürdürürken, Kaybis sistemi, öğrencilere sunduğu ücretsiz kullanım imkânıyla büyük bir beğeni topluyor. Genç dostu şehir vizyonuyla, Kaybis, Kayseri’de ulaşımda yeni bir dönemi başlatıyor!