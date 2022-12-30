Kaybolan 25 koyun bulunarak sahibine teslim edildi
Kayseri'de 25 koyunun kaybolması ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri koyunları bularak sahibine teslim etti.
- 30.12.2022 18:16
- Güncelleme: 30.12.2022 18:16
- 42
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Akkışla İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Ortaköy Mahallesinde ikamet eden ve hayvancılık yapan K.K., öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı merkezini arayarak kendisine ait 25 küçükbaş hayvanın kaybolduğu ihbarında bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda K.K.'ya ait 25 küçükbaş hayvan, Ortaköy Mahallesine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunarak sahibine teslim edildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN