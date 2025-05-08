Kaybolan büyükbaş hayvanını, ALO 153 ekipleri buldu

Kayseri Akkışla’da bir vatandaşın kaçan büyükbaş hayvanı, ALO 153’e yapılan ihbar sonrası drone ile bulunarak sahibine ulaştırıldı. ALO 153 ekipleri tarafından yapılan açıklamada; “Akkışla’da yaşayan Kezban ablamızın büyükbaş hayvanı firar etti. Kezban ablamızın ALO 153 İletişim Merkezi’mize ulaşarak yardım talebinde bulunması üzerine ekiplerimiz hemen harekete geçti. Basın Yayın Şube Müdürlüğü personelimiz tarafından drone ile yapılan aramalar sonucunda hayvanın yeri tespit edilerek gerekli yönlendirme sağlandı” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan vatandaş Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.