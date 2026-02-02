KAYÇEV ile Geri Dönüşümde Önemli Adımlar

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi, günlük 40 ton atık işleme kapasitesiyle çevreye ve ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Anadolu'nun en modern geri dönüşüm tesisi olma özelliği taşıyan KAYÇEV, Türkiye'de örnek bir proje olarak öne çıkıyor.

KAYÇEV, geri dönüşüm çalışmalarına güçlü destek vererek daha temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefliyor. Geri dönüşüm projeleri, Türkiye genelinde örnek alınıyor ve bu projelerle doğanın korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

2016 yılında faaliyete geçen KAYÇEV, son teknolojiyle donatılmış altyapısıyla dikkat çekiyor. Tesis, kâğıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyor. Bu süreç sayesinde doğal kaynakların korunması ve elektrik ile petrol tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

KAYÇEV, çevreye yönelik yatırımları ve sürekli olarak geliştirdiği projeleriyle sadece Kocasinan için değil, tüm Türkiye için önemli bir rol üstleniyor.

