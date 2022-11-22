KAYDEM'den Öğretmenler Gününe Özel Program

Kayseri Valiliği bünyesinde oluşturulan Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) çalışmaları içinde yer alan ’Erdemlerimizle Varız’ (ErVa) Projesi çerçevesinde Hayati İnanç, öğretmen ve öğrencilerle buluşacak.

Proje çerçevesinde okullarda öğrencilere yönelik ders içi etkinlikler yapılırken açık alanlarda reklam panolarında paylaşılan afişler üzerinden halkta farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Projenin uygulama süreci içerisinde ayın son haftasında veliler, ayın temasını işleyen özel bir konukla buluşturuluyor. Geçtiğimiz ay ’saygı’ teması üzerine seminer vermek üzere sevenleriyle buluşan Hayati İnanç, öğretmenler gününe özel olarak 24 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da öğrencilerle, 14.00’da öğretmenlerle söyleşi yapmak üzere yeniden Kayseri’ye davet edildi. ’Bir Kitap Bin Öğrenci’ projesi bağlamında ara tatil öncesinde, Melikgazi ve Hacılar Belediyesi sınırları içinde bulunan 50 okuldan gönüllü bin öğrenciye yazarın ’Hayati Dengeler’ adlı kitabı hediye edildi. Kitabı okuyan öğrenciler, programın ilk oturumunda yazarla söyleşi fırsatı yakalayacak. İkinci oturumunda ise ’Hayati İnanç, bu sefer bin öğretmen ile buluşarak söyleşi gerçekleştirecek.

KAYDEM bünyesinde gerçekleştirilecek programın paydaşları ise; Melikgazi Kaymakamlığı, Melikgazi Belediyesi, Melikgazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Hacılar Belediyesi ve Hacılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak belirtildi.