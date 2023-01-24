KAYDEM ve ÇEDES İşbirliği Çalıştayı Yapıldı

Geçen yılın ağustos ayında Kayseri Valiliği bünyesinde sosyal sorunlara ve ihtiyaçlara cevap vermek için Kayseri Değerler Eğitim Merkezi(KAYDEM) açılmıştı. Başta Erdemlerimizle Varız(ErVa) projesi KAYDEM’de oluşturulan koordinasyon merkezi marifetiyle okullarda hayata geçirilmişti.

Eğitim-öğretim yılı başından itibaren Erdemlerimizle Varız(ErVa) Projesi gün geçtikçe başka projelerin ve illerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi’nden gelen eğitim uzmanları ve Erdemlerimizle Varız(Erva) hazırlama ve planlama ekibi ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Gençlik Merkezlerinde manevi rehberlerle yürütülen ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum) Projesi ‘nde daha etkin ve verimli olmak için çalıştay düzenlendi.

16-20 Ocak tarihleri arasında Kayseri İl Müftülüğü Toplantı Salonunda Kayseri ERVA (Erdemlerimizle Varız) Projesi ekibiyle bir araya gelinerek Değerler Eğitimi Kılavuz Kitabının içerik geliştirme çalışmaları yapıldı.

Değerler Eğitimi Kılavuz Kitabının ortaokul 5-6-7. sınıf düzeyleri dikkate alınarak hazırlandı.

Manevi Rehberlere Proje Uygulama Kılavuzu için hazırlanan etkinliklerin ÇEDES Projesi uygulama mekânlarında, gençlik merkezlerinde, mahalle içi ve dışı çalışmalarda uygulanabilir şekilde

Çalıştay sonunda rapor hazırlandı. Raporda: “ ERVA Projesinin Kayseri’de başarılı bir şekilde uygulandığı gözlemlenmiş, Türkiye genelinde okul içi değerler eğitimi çalışmalarında uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.” görüşüne yer verildi.

