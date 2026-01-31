Kaydırağı yakan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince parkta bulunan kaydırağı ateşe veren M.E.Y. (15) isimli suça sürüklenen çocuk yakalanarak gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaydırağı yakan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce “Beyazşehir’deki parkta kaydırak ateşe verildi” konulu olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan Kırlangıç Parkı içerisindeki çocuk oyun gruplarını ateşe vererek kullanılamaz hale getiren ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçunu işlediği tespit edilen M.E.Y. (15) isimli suça sürüklenen çocuk; olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alındı ve gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Teleferikten atladı mı, düştü mü? Gençle ilgili sır perdesi çözülemedi
Teleferikten atladı mı, düştü mü? Gençle ilgili sır perdesi çözülemedi
İlim Hikmet Vakfı Sabah Namazı Buluşmaları 776 Yıllık Camide Devam Ediyor
İlim Hikmet Vakfı Sabah Namazı Buluşmaları 776 Yıllık Camide Devam Ediyor
Hulusi Akar: '30 bin kilometre bölünmüş yol, hayırlı olsun'
Hulusi Akar: ‘30 bin kilometre bölünmüş yol, hayırlı olsun’
Erciyes yolunda mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri müdahale etti
Erciyes yolunda mahsur kalan araçlara AFAD ekipleri müdahale etti
Vekil Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Mesleki Eğitim Vurgusu
Vekil Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Mesleki Eğitim Vurgusu
Kayseri'de Ramazan Zamlarının Ayak Sesi: Pide Fiyatları Belirlendi
Kayseri'de Ramazan Zamlarının Ayak Sesi: Pide Fiyatları Belirlendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!