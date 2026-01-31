Kaydırağı yakan 15 yaşındaki çocuk yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince parkta bulunan kaydırağı ateşe veren M.E.Y. (15) isimli suça sürüklenen çocuk yakalanarak gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce “Beyazşehir’deki parkta kaydırak ateşe verildi” konulu olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan Kırlangıç Parkı içerisindeki çocuk oyun gruplarını ateşe vererek kullanılamaz hale getiren ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçunu işlediği tespit edilen M.E.Y. (15) isimli suça sürüklenen çocuk; olay yerinde yakalanarak muhafaza altına alındı ve gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.