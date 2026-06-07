Kayeri'nin bu ilçesi Türkiye'nin en çok yağış alan 2. ilçesi oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerçekleşen toplam yağışlara ilişkin verileri paylaştı. Meteorolojik verilere göre; 6 Haziran 2026 saat 06:00 ile 7 Haziran 2026 saat 06:00 tarihleri arasında Kayseri’nin Develi ilçesi Türkiye’nin en çok yağış alan ikinci yeri oldu.

Gerçekleşen toplam yağış miktarında 35,1 milimetre ile metrekareye düşen en yüksek yağışı alan yerlerden birisi olan Develi’yi, Pınarbaşı, Kocasinan ve Bünyan ilçeleri takip etti.

6 Haziran 2026 saat 06:00 ile 7 Haziran 2026 saat 06:00 tarihleri arasında en çok yağış alan yerler ise şu şekilde;

1.Trabzon, Şalpazarı, 156,2 milimetre

2.Kayseri, Develi Küçükkünye Köyü 35,1 milimetre

3.Kayseri, Pınarbaşı, Yukarıkızılçevrik Köyü 24,8 milimetre

4.Kayseri, Kocasinan, Erkilet Havalimanı 24,6 milimetre

5.Nevşehir, Merkez, 23,6 milimetre

6.Aksaray, Merkez, Hasan Dağı 23,5 milimetre

7.Kayseri, Bünyan 23,5 milimetre

8.Elazığ, Kovancılar, Kolluca Köyü 22,5 milimetre

9.Çankırı, Ilgaz, Yıldıztepe Kayak Merkezi 21,3 milimetre

10.Malatya, Doğanşehir, Gövdeli Köyü 19,4 milimetre