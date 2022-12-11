KAYHAKDER’den ‘81 İl Tek Ses Tek Yürek’ basın açıklaması

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda ‘81 İl Tek Ses Tek Yürek’ sloganıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınaklarında yaşanan olayın yurt çapında büyük bir infiale sebep olduğunu söyleyen Dernek gönüllüsü Berkan Koray Yıldırım, “Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye çözüm sürecinde defalarca sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin görüşlerini alması çağrımızı dikkate almadı. Cumhurbaşkanımızın örnek gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınaklarında köpeklerin başlarına küreklerle vurularak öldürüldüğü görüntüler yurt çapında büyük bir infiale sebep oldu. Bu barınağa büyük yaşam alanlarından doldurulmuş binlerce köpeğin aç, sefil durumda ölen başka köpekleri yiyerek yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı, orayı ziyaret eden gönüllülerce bizzat tespit edildi buna rağmen Bakan Vahit Kirişçi, hayvanları ormanlara bırakılarak kurulacak olan barınaklara sürgün etme gibi katliam gibi vahim yanlışları görevlilerin görev ihmallerinin bedelini belediyeler kısırlaştırma yapmadığı için bu dünyaya kendi iradeleri dışında gelen hayvanlara ödettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

‘HAYVANLARI ÖLÜMLERE GÖTÜRÜLEN HİÇBİR UYGULAMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Hayvanları, katliamlara, zulümlere ve ölümlere götürecek olan hiçbir uygulamaya izin vermeyeceklerini dile getiren Yıldırım, “Dünya Sağlık örgütünün verilerine göre düzenli kısırlaştırma ile her yılda yüzde 30 oranında azalma olacağı düşünüldüğünde bu sorunun 2 yıl olmadan büyük ölçüde kontrol altına alınacağı açıklanmıştır. Tek çözüm olan kısırlaştırma ile 2 yılda üreme kontrol altına alınabilecekken Tarım Bakanlığı ve bazı siyasiler, Kanlı Şer çetesini de yanına alarak ormanlara kurulan dev barınaklara, toplama olarak öldürme odaklı çalışmalarını ısrarla sürdürmektedir. Bir hukuk devleti olan Türkiye’de bu hayvanları, katliamlara zulümlere ve ölümlere götürülen hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.