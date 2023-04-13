KAYİMDER, iftar programı düzenledi

Kayseri İmar ve İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) iftar programı gerçekleştirildi. Müteahhitlik mesleğini herkesin yaptığı bir iş olmaması gerektiğini söyleyen Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, 'Bir meslek düşünün ki ne bir odası var, ne bir meslek masası var, ne bir kamu yararına hizmet etme üslubu olan bir statüsü var. Sadece gönüllü kuruluşlarımız yani derneklerimiz ve kamu federasyonumuz var. Biz istiyoruz ki bu meslek gerçekten her önüne gelenin yaptığı bir iş olmasın' dedi. 

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  • 13.04.2023 04:03
  • Güncelleme: 13.04.2023 04:03
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KAYİMDER, iftar programı düzenledi

Kayseri İmar ve İnşaat Müteahhitleri Dayanışma Derneği (KAYİMDER) iftar programı düzenledi. Programda Kuran-i Kerim okundu. İftarın açılmasının ardından dua edildi. Program kapsamında konuşan Anadolu Yapım Müteahhitleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, “Bir meslek düşünün ki ne bir odası var, ne bir meslek masası var, ne bir kamu yararına hizmet etme üslubu olan bir statüsü var. Biz şuanda aynı masada oturduğunuz Metin Soylu abim ile Kayseri Ticaret Odası’nda müteahhitler ekip arkadaşlarımızla 10 bin kişiyi temsil ediyoruz. Biz çok rica ettik. Kocaman Ticaret Odası 41 tane meslek kuruluşu var. Bu meslek kuruluşunun içerisinde nerden baksanız 20’nin üzerindeki meslekler, siz meslektaşlarıma hizmet etmekte olan alt meslek gruplarıdır. Bir sitem değil.  Bir kahır değil. Bir şikâyet değil. Niye müteahhitler bu şekilde gerçekten haklarını aramıyor. Bu meslektaşlarımızın yasal olarak statüsü yok. Sadece gönüllü kuruluşlarımız yani derneklerimiz, federasyonumuz ve kamu federasyonumuz var. Biz istiyoruz ki bu meslek gerçekten her önüne gelenin yaptığı bir iş olmasın. 6 Şubat’taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum Kayseri’de bizlerde tedirgin olduk. Evlerimizi terk ettik. Kayseri’de 14 bin vatandaşımız Çevre ve Şehircilik müdürlüğüne şikâyette bulundu. Ve yapılan tespitlerde bine yakın konutun ağır hasarlı olduğu görüldü. Bununda 600’e yakının Sarız bölgesinde olduğu söylendi. Melikgazi’de 6, Kocasinan’da 6 ağır hasarlı bina var. Talas’ ta ise ağır hasarlı bina yok” ifadelerini kullandı. 

‘MÜTEAHHİTLERİMİZİN SAYISINI ARTIRIP DESTEK VERMELİYİZ’

Kayseri’de ve Türkiye genelinde kentsel dönüşüme hız vereceklerini belirten Dağtekin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dağtekin, “Türkiye genelinde inşallah kentsel dönüşüme hız verip bundan sonraki dönemde müteahhitlerimizin son dönemdeki itibarını maalesef biraz düşürülmesini telafi edeceğiz. Maalesef sosyal medyada müteahhitlerin itibarına biraz gölge düşürüldü.  Bunu aşmak için daha çok çalışıp daha sağlam ve daha yaşanılabilin şehir yapılanmasıyla hep birlikte mücadele ediyoruz. Bunun içinde birlik ve beraberliğin ne kadar nemli odluğunun farkındayız. Şu anda müteahhitlik sınıflandırılmasıyla birlikte Kayseri’deki müteahhitlerimiz sayısı gerçekten çok az. Şu anda yaklaşık azami 218 müteahhidimiz var. Kayserimizin en az 20 bin konuta ihtiyacı var. Bu yüzden de müteahhitlerimizin sayısını artırıp destek vermeliyiz” şeklinde konuştu.

1ha

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