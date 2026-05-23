Kayınbaba ile damadı arasında bıçaklı silahlı kavga: 3 yaralı

Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre D.K. ile kızının boşanma aşamasındaki kocası E.D. arasında kavga çıktı. Kavgada D.K., E.D. ile yanındaki M.K.’yı(24) silahla yaraladı. D.K. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda silahla yaralanan E.D. ve M.K. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken bıçakla yaralanan D.K. ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. D.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.