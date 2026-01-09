  • Haberler
Kayseri'de kayınbiraderi R.G.'yi (31) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan yabancı uyruklu M.G. (40), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayınbiraderini öldürdüğü suçlaması ile yargılanan yabancı uyruklu şahsa 25 yıl hapis

Olay 27 Aralık 2024'te Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. iddiaya göre yabancı uyruklu M.G. ile kayınbiraderi R.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Tabancayla vurulan R.G. hayatını kaybetti Olay nedeniyle M.G. tutuklandı. M.G. hakkında ‘kasten öldürme suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık M.G. ile olayda ölen R.G. ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık M.G., “ Olayda hayatını kaybeden R.G. hem amcasının oğlu hem de eşimin ağabeyi. Suçsuzum. Ben öldürmedim. İntihar etti” dedi. Mahkeme heyeti sanığı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet daha sonra indirim uygulayarak 25 yıl hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

