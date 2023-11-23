Kayıp 11 denizciye ilişkin Milletvekili Çopuroğlu mecliste açıklamalarda bulundu

Konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grubu adına açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Batan gemimizde 11 vatandaşımız kaybolmuş 1 kişide hayatını kaybetmiştir. Aramalar devem etmekte ancak halen bile denizin dibinde görüş mesafesi 38 santimi geçmemektedir. Durumun vahameti ortadadır. Şu anda 2 bin 260 personel ve 600 araçla çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım'da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler' adlı Türk gemisi battı. Gemide bulunan 12 kişiden 11 için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kişinin cansız bedeni ise kıyıya vurdu. Konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) AK Parti Grubu adına açıklama yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Anayasamızın 98’inci ve iç tüzüğümüzün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca CHP grup önerisi adına AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bahse konu olan 19 Kasım 2023 tarihinde yaşanan şiddetli yağış sele dönüşmüş can ve mal kaybına sebep olmuştur. Öyle ağrı bir afet ki bu; rüzgar değil, fırtına hiç değil daha ağırı kasırga bile değil. Saatteki hızı 100 küsür kilometreye ulaşan tornado’dur. Afet gerçekleşmesinden hemen sonra bölgeye saat 02.30’da intikal eden İçişleri bakanımız süreci başından sonuna kadar yakinen takip etmektedir. Bakanımız afet bölgesindeyken acil yardım ödeneği hesaplara aktarılmaya başlamıştır. Bölgede yaşayan insanlar daha önce böyle bir afetle hiç karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Öyle ki metre kareye 130 kilo yağış düşmüştür. Meteorolojimiz, AFAD’ımız, uyarıları yapmış olsa da böylesi görülmemiş bir afetle karşı karşıya kalındığı aşikardır. İklim Değişikliği ortak evimiz olan dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünyamızda ve ülkemizde pek çok iklimsel afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu afet de tam bin 350 elektrik trafosu zarar görmüştür. Batan gemimizde 11 vatandaşımız kaybolmuş 1 kişide hayatını kaybetmiştir. Aramalar devem etmekte ancak halen bile denizin dibinde görüş mesafesi 38 santimi geçmemektedir. Durumun vahameti ortadadır. Şu anda 2 bin 260 personel ve 600 araçla çalışmalar yapılmaktadır. Hasar tespit çalışmalarında sona gelinmiştir. Bu hafta sonuna kalan ödemeler hesaplara yatırılacaktır. Elektrik trafo hasarlarının nerdeyse tamamı bitirilmiştir. Bugünden itibaren bölgeyi afet bölgesi ilan etmiştir bakanlığımız. Kıyıda, denizde, karada tüm imkanlar seferber edilmiştir. Jandarma ve AFAD’a ait 2 uçak, 1 helikopter, 6 bot, 4 su altı botu, 5 drone 177 rama-kurtarma ekibi ve 47 dalgıç yoğun bir çaba içerisindedir. Elektirik kesintilerine hızlıca müdahale edilerek giderilmiştir. Devletimiz teyakkuz halindedir. Zarar tespit çalışmaları sonuçlanmış. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.