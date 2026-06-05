Kayıp Aybüke'nin Babası Yaşadıklarını Anlattı: Çiçek Toplamaya Çıkmış, Yolunu Kaybetmiş

Olay, 28 Mayıs tarihinde Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyünde meydana geldi. Ailesi tarafından bir süre ulaşılamayan Aybüke İnce için çevrede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Yozgat ve Kayseri’den jandarma, polis, AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile gönüllüler sevk edildi. Gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından küçük Aybüke, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yayla bölgesinde uyurken bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi. Yaşananları Redakte Haber Ajansı’na (RHA) anlatan Aybüke’nin babası Süleyman İnce, görev yaptığı Sivas’ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır beldesinden ailesini ziyaret etmek için Sarıoğlan ilçesindeki Alameddin Yaylası’na gittiklerini söyledi.

Çocukların oynadığı sırada Aybüke’nin kaybolduğunu ifade eden İnce, “Misafirlerin de bulunduğu kalabalık bir ortamdı. Bölgenin ormanlık olması ve havanın kararması nedeniyle kızımıza ulaşmamız gecikti. AFAD, Yozgat Valiliği ve diğer kurumların desteğiyle sabah saat 06.00 sıralarında kızımıza ulaştık. Elhamdülillah sağ salim bulundu” dedi.

Aybüke’nin geceyi bir ağacın altında geçirdiğini anlattığını belirten İnce, “O gece yağmur yağmıştı. Biraz ıslanmıştı ancak üşüyüp üşümediğini sorduğumuzda üşümediğini söyledi. Biz, Cenab-ı Allah’ın onu koruduğuna inanıyoruz. ‘Nereye gittin?’ diye sorduğumuzda ise ‘Çiçek toplamak için çıkmıştım ve yolumu kaybettim’ cevabını verdi” diye konuştu.

Bölgenin Kayseri, Yozgat ve Sivas sınırlarının kesiştiği ormanlık bir alan olduğunu belirten Süleyman İnce, geçmişte yaşadığı bir kurtarma olayını da anlattı. Görev yaptığı Sızır beldesinde bir çocuğun yaklaşık 25-30 metrelik su kuyusuna düştüğünü hatırlatan İnce, olay yerine ilk ulaşanlardan biri olduğunu söyledi. AFAD ekiplerinin bölgeye ulaşmasının zaman alacağını düşündüklerini ifade eden İnce, “Hem AFAD gönüllüsüyüz hem de izcilik ve spor geçmişimiz vardı. Allah’a sığınarak kuyuya indik ve o yavrumuzu kurtardık. Rabbim belki de o vesileyle bizim yavrumuzu da sağ salim bize kavuşturdu” dedi.

Kızının kaybolduğu anlarda büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirten İnce, “Kayıp olduğu süreçte yaşadığımız endişeyi de, bulunduğu andaki mutluluğu da tarif etmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

(RHA)