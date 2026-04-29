Kayıp çanta polis ekiplerince sahibine teslim edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir sosyal medya platformunda yer alan “Hunat Mahallesi PTT bahçesinde bir vatandaşımızın düşürmüş olduğu çantanın, şüpheli bir şahıs tarafından alınması” konulu paylaşım ile ilgili olarak bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.A. (55) isimli şahıs ekiplerce yakalandı ve hakkında “Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen suça konu çanta ve içerisinde yer alan malzemeler tam ve eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.