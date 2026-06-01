Kayıp genç kızdan 1 gündür haber alınamıyor
Beyazşehir'de yaşayan 2006 doğumlu Hale Coşkun, 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 09:30 ile 10:00 arasında, 824. Sokaktaki evinden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, Hale'nin bulunması için yardım talep ediyor.
Hale Coşkun'un kaybolduğu günden bu yana ailesi büyük bir endişe içinde. Görenlerin veya Hale hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların, lütfen aileyle iletişime geçmesi rica edilmektedir.
İletişim Numarası: 0535 513 22 90
Aile, Hale'nin sağ salim bulunması için tüm duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor. Rabbim, Hale'yi tez zamanda ailesine kavuştursun.