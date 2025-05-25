Kayıp kartla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de cüzdanını kaybeden bir vatandaşın kredi kartından harcama yapıldığını farketmesi sonucu ihbarda bulunması üzerine karttan harcama yapan H.E. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Kayıp kartla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin cüzdanını kaybeden bir vatandaşın kredi kartından harcama yapıldığını farketmesi sonucu ihbarda bulunması üzerine yapılan kamera ve saha çalışmaları neticesinde; H.E. (44) isimli şahıs suça konu malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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