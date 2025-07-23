Kayıp köpeğini bulana 50 bin lira ödül verecek

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Mustafa Ertuğrul'a ait Poodle cinsi bir köpek, 20 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00 sularında kayboldu. Mustafa Ertuğrul, kayıp köpeğini bulan ya da yerini bildirerek bulunmasına katkı sağlayan kişiye 50 bin TL para ödülü verileceğini duyurdu.

Kayıp köpeğini bulana 50 bin lira ödül verecek

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan Mustafa Ertuğrul’a ait Poodle cinsi bir köpek, 20 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00 sularında kayboldu. Mustafa Ertuğrul, Olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen sahibi köpeğe dair herhangi bir iz bulunamazken, yetkililerden ve vatandaşlardan yardım bekliyor.
Kayıp köpeğin kahverengi tüylü, küçük ırk ve oldukça bakımlı olduğu, saçında mavi renkli bir toka bulunduğu bildirildi. Mustafa Ertuğrul, köpeğin manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, bulan ya da yerini bildirerek bulunmasına katkı sağlayan kişiye 50 bin TL para ödülü verileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

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