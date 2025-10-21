Kayıp olan 1'i çocuk 3 kişi bulundu

Yeşilhisar Polis Merkezi ve İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirlikleri, 21 Ekim 2025 tarihinde ailelerinin müracaatı üzerine kayıp olarak aranan 1’i çocuk 3 vatandaş için çalışma başlattı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucu, A.Ş.(43), F.D.(51) ve Z.D.(10) isimli çocuk, aynı gün içerisinde ekipler tarafından bulunarak, kayıp oldukları süre zarfında kendilerine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilerek ailelerine teslim edildi.