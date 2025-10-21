Kayıp olan 1'i çocuk 3 kişi bulundu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kayıp olarak aranan A.Ş.(43), F.D.(51) ve Z.D.(10) isimli çocuk bulundu.

Kayıp olan 1'i çocuk 3 kişi bulundu

Yeşilhisar Polis Merkezi ve İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirlikleri, 21 Ekim 2025 tarihinde ailelerinin müracaatı üzerine kayıp olarak aranan 1’i çocuk 3 vatandaş için çalışma başlattı. Titizlikle yapılan çalışmalar sonucu, A.Ş.(43), F.D.(51) ve Z.D.(10) isimli çocuk, aynı gün içerisinde ekipler tarafından bulunarak, kayıp oldukları süre zarfında kendilerine herhangi bir zarar gelmediği tespit edilerek ailelerine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı
Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı
Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli
Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli
Hoca Hasan Medresesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Hoca Hasan Medresesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
EGM'nin promosyon ihalesi belirlendi: 90 bin lira
EGM’nin promosyon ihalesi belirlendi: 90 bin lira
Hacılar hem kışa hem de 29 Ekim'e hazırlanıyor
Hacılar hem kışa hem de 29 Ekim’e hazırlanıyor
Lise öğrencilerinin elektrikli aracına 'yerlilik' ödülü⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Lise öğrencilerinin elektrikli aracına ‘yerlilik’ ödülü⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!