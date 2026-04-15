Kayıp olarak aranan genç alnından vurulmuş halde bulundu
Kayseri'de kayıp ihbarı ile aranan 18 yaşındaki Muhammed Kaymaz, Tınaztepe'de ağaçlık alanda ölü olarak bulundu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde baygın halde yatan bir şahsı görenler durumu ihbar etti.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, şahsın kayıp ihbarıyla aranan Muhammed Kaymaz (18) olduğunu tespit etti. Kaymaz’ın alnından vurulmuş halde bulunduğu belirlendi.
Kaymaz’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.