Kayıp şahıs İncesu'da bulundu

 Kayseri'de kayıp olarak aranan zihinsel engelli Önder Yıldırım, İncesu devriye ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

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  • 19.05.2023 21:54
  • Güncelleme: 19.05.2023 21:54
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Kayıp şahıs İncesu'da bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi TOKİ’de sabah saatlerinde evden ayrılan zihinsel engelli Önder Yıldırım’ın ailesi kayıp ilanı vermişti. Yıldırım, İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Vali İhsan Aras Mahallesi’nde devriye gezdiği esnada bulundu. Ekipler, kayıp Önder Yıldırım’ı polis merkezine götürüp kimlik tespiti yaparak sağlıklı bir şekilde ailesine teslim etti.

1ha

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