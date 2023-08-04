Kayıp üniversite öğrencisi Ahmet Enes Tekin’in cenazesi defnedildi

Kayseri'de 21 Temmuz günü kendisinden haber alamadıkları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencisi Ahmet Enes Tekin için ailesi kayıp ilanı vermişti. Yaklaşık 2 hafta süren çalışma sonrasında kayıp olarak aranan Ahmet Enes Tekin’in cansız bedeni bulundu.

AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Talas Derevenk Viyadüğü yakınlarında bulunan Tekin’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Tekin’in cansız bedeni Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesinde, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.