Kayıt dışı kuryecilik vergi ve iş kaybına neden oluyor

Kayseri’de son zamanlarda artan kayıt dışı kuryecilik, devlete karşı vergi kaybına, yasal ve kayıtlı şekilde çalışan firmaların haksız rekabete maruz kalmasına neden oluyor. Kayıt dışı kuryeciliğin iş kaybına neden olduklarını belirten kuryeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda denetimlerini artırması gerektiğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Özsoy, kayıt dışı kuryecilikten dolayı iş kaybına uğradıklarını ifade ederek; "Son zamanlarda şehrimizde özellikle kayıt dışı kuryelik arttı. Devlet bizden P1 belgesini isterken, çantalarımızın ruhsata işli olmasını isterken; restoranlarda, kurye şirketlerinde hiçbir denetleme olmadığını görmekteyiz. Biz buradan Maliye Bakanlığı'nı, maliye müfettişlerini göreve çağırmak istiyoruz artık. Onlardan rica ediyoruz; denetlemelerin artmasını, daha fazla denetleme yapılarak bizim iş kaybımızı görmelerini, kendilerinin de vergi kayıplarını önlemelerini istiyoruz. Kayıt dışı kuryelik yapan arkadaşlar, örnek veriyorum, vergi vermiyorlar, fatura kesmiyorlar. Bizim işlerimiz bu konuda çok etkileniyor, iş kaybı yaşıyoruz. Vergi ödemeyen arkadaşlardan kaynaklı bu sorunlar oluyor. Burada kurye arkadaşlarımızın daha iyi kazanabilmeleri için fiyat tarifeleri belirliyoruz; lakin birçok işletme ve illegal çalışan kurye şirketleri bu fiyatlara çıkamadıkları için veya bu fiyatları düşük gösterdikleri için bizim arkadaşlarımız burada mağduriyet yaşıyorlar. Legal çalışan arkadaşın bu mağduriyeti yaşamaması için bu denetlemelerin olması gerekiyor. 2024 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, Maliye Bakanımız bahşişlerden vergi almak istiyordu; o kararından geri döndü, Allah razı olsun kendisinden. Lakin şu an illegal çalışan kurye şirketleriyle kimse ilgilenmiyor. Bu şirketlerin denetlenmesini özellikle rica ediyorum” açıklamasını yaptı.

Bu konuda denetimlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Kayseri Motosikletli Kuryeler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zeki Özdemir, “Az önce başkanımızın da bahsettiği gibi kuryelerimizin dernek adı altında çalışan ve Kayseri genelinde hizmet veren kendi esnaf kuryelerimizin iş kaybına uğraması aslında Kayseri özelinde bir durum değil. Çünkü bu Kayseri firmalarının yaptığı bir durum değil. Örnek veriyorum; Ankara, İstanbul, Antalya, ülkemizin çeşitli yerlerinden bayilik alıp Kayseri genelinde hizmet veren kurye şirketlerinin veya kuryelerin burada kayıt dışı çalışması; Kayseri’de yasal olarak çalışan, vergisini ödeyen, her şeyi uygun ve nizami çalışan arkadaşların hakkına girmektedir. Bu durum açıkçası bizleri dernek olarak rahatsız etmekte. Bu konuda Kayseri Vergi Dairesi'nden ziyade tüm Türkiye genelinde Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren bir durum olduğu için aslında çağrımız bizim Türkiye genelinedir, Kayseri özelinde değildir. Biz burada dernek olarak Kayseri’de hizmet veren, yasaya uygun çalışan tüm kuryelerin hakkını gözetmek durumundayız. Yani buradan yetkililere sesleneceğimiz konu şu: Kayseri özelinde değil, Türkiye genelinde bir denetim başlatılmasını talep ediyoruz. Bununla ilgili de ilgili mercilerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.