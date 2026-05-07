Kaykay Federasyonu Başkanı Yıldız 'Hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları'na sporcu gönderebilmek'

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Kayseri’de hayata geçirilen Uçan Kaykay Projesi kapsamında tanıtım ve lansman programına ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, SYDB Doğan Havur, federasyon yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Federasyon olarak hedeflerinin Los Angeles’da düzenlenen olimpiyatlar olduğunu ifade eden Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, “Bir hedef koymuştum ben seçime girerken: 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda da olimpik bir branş olan kaykayın yer alması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız demiştim. Yaptığımız araştırmalarda Amerika’da, Los Angeles’ta yapılacak olimpiyatlar; Amerika’da, Kaliforniya’da yaşayan bir Türk aile, ikiz çocukları var 12 yaşında. Onları bulduk, şu anda milli takıma kazandırdık. Yönetim Kurulu Üyemiz ve Teknik Kurul Üyesi Yasin Bey’le beraber İtalya’da onları da ziyarete gittik. Çalışmalarına devam ediyorlar. Bu yıl haziran ayından itibaren Los Angeles Olimpiyatları'na gidebilmek için kota yarışmaları başlıyor. O yarışmalara arkadaşları hazırlıyoruz. Yani hedefimiz olimpiyatlara kota alarak sporcu gönderebilmek. Bütün çaba ve gayretlerimiz bunlar arkadaşlar” diye konuştu.

Uçan Kaykay Projesi hakkında konuşan Başkan Yıldız; “Biz tabana yayarak bu işi geliştirmek, yaygınlaştırmak istiyoruz. Şu anda da bugün burada yapacağımız 'Uçan Kaykay Projesi'ne biz çok önem veriyoruz. Bugün saat 13.00’te inşallah sizleri orada da bekliyoruz. Uçan Kaykay Projesi’nin mucidi Başkan Vekili Seyfettin kardeşim. Daha önceden Spor Teşkilatı'nda 'Başkanım,' dedi, 'Masa tenisinde biz bir proje yaptık, çok güzel sonuçlar aldık. Biz bunu kaykayda da yapalım.' Birincisini Denizli’de yaptık, ikincisini Urfa’da yaptık, üçüncüsünü de Kayseri’de. Kayseri’mizin plaka numarası 38. İlimizdeki 38 beden eğitimi öğretmeni, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzün taramasıyla eğitime aldık. Onlar beden eğitimi öğretmeni olduğu için temel eğitimden muaf oluyorlar, diğer ana eğitimlerini biz verdirdik. Onların antrenör olmalarını sağladık. Şu anda 38 öğretmenimize de lansmanda belgelerini takdim edeceğiz. Bu iki aylık zaman zarfında o öğretmenlerimiz okullarından kaykay yapabilecek yetenekli çocukların tespitini yaptılar. Bugünkü lansmanda da sanırım 300’e yakın çocuğumuz orada olacak. Onların huzurlarınızda federasyon olarak biz de onlara yapacakları kaykayı takdim edeceğiz. Kaykay dağıtımı yapacağız; Sayın Valimizin, belediye başkanlarımızın iştirakiyle." açıklamasını yaptı.

Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Değerli başkanımın da Kayseri’yi seçmesiyle birlikte yapmış olduğu olimpik bir branş olan kaykay branşında, yaklaşık 38 okula 300 kaykay dağıtım töreni saat 13.00 gibi lansman programıyla başlayacak. Burada başta sizlerin teşriflerinden dolayı şükranlarımızı iletiyorum. Dünya Spor Başkenti olan şehrimizde gerçekten spor adına muhteşem işler oluyor. Sporun tabana yayılması, gelişimi ve branş çeşitliliği anlamındaki bu gelişim, sporu yönetenler olarak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İyi bir dayanışma var. Federasyon başkanımızın da şehrimiz adına bu teveccühü bizi fazlasıyla memnun etmiştir. Kendisi şehrimizin yetiştirdiği önemli bir spor adamıdır. Bizler de bu tercihle birlikte gelişmekte olan ve Türkiye’de en çok lisanslı sporcu sayısı olan Kayseri’mizin kaykay ve paten adına gerçekten mutluluk ifade ediyoruz. 900’e yakın lisanslı sporcu sayımız var; Türkiye’de en fazla sayısı olan iliz. Bu vesileyle de şehrimizde kaykay branşının inşallah olimpiyat yolunda ilerlemesi adına önemli bir start verildiği kanaatindeyim. 300’e yakın okulumuza ki hepsi okullarımızda başlayacak. Bu sürecin inşallah önemli bir hamle olacağını görüyoruz. Bu vesileyle inşallah saat 13.00’te yapacak olduğumuz programa başta federasyon başkanımız adına sizleri davetimizi arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.