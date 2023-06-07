Kaymakam çaldı, eşi söyledi
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, katıldığı bir şiir dinletisinde saz çalarken, eşi İhsaniye Kaya'da türküleriyle eşlik etti.
- 07.06.2023 11:14
- Güncelleme: 07.06.2023 14:45
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, katıldığı bir şiir dinletisinde saz çalarken, eşi İhsaniye Kaya’da türküleriyle eşlik etti.
Yahyalı İpek Hoca İmam Hatip Kız Meslek Lisesi’nde şiir dinletisi düzenlendi. Şiir dinletisine katılan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya’da dinletide saz çaldı. Kaymakam Mehmet Kaya’ya eşi İhsaniye Kaya’da türkü söyleyerek eşlik etti.
Öğrencilerde kaymakam ve eşine alkışlarla eşlik etti.
İHA
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