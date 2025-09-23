  • Haberler
  • Kaymakam Ermiş: 'Bir şey olmaz mantığının doğru olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük'

Sahabiye Mahallesi'ndeki deprem tatbikat alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş: 'Vatandaşların bu konuda duyarlılıklarını artırması lazım. Bir şey olmaz mantığı ile olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük' dedi.

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 23 Eylül 2025 Salı günü Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de etkileyen 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile başlayan tatbikat doğrultusunda Sahabiye Mahallesi’nde bulunan tatbikat alanına gelerek incelemelerde bulundu. Burada konuşan Kocasinan Kaymakamı Ermiş: “Bu tatbikat hem kamu kurumlarının hem sivil toplum Kuruluşlarının ne kadar hızlı müdahale ettiği eksikliklerin olup olmadığı açısından bir test. Vatandaş için de bir ders. Kentsel dönüşüm konusunda üçün beşin hesabının yapılmadan belediyelerle iş birliği yapılarak bir an önce bu binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi lazım. Vatandaşların bu konuda duyarlılıklarını artırması lazım. Bir şey olmaz mantığı ile olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

