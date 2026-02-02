Kaymakam Ermiş, 'Çocuklarımız bugün ellerinde bayraklarla eğitim öğretime başladılar'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelindeki tüm okulların ikinci döneme ‘Bayrak Sevgisi’ temasıyla başlayacağını duyurmuştu. 2 Şubat 2026 itibariyle, bugün okullar yeniden eğitim öğretim hayatına başladı. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Mehmet İlgü İlkokulu’nda ikinci dönemin ilk gününde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin coşkulu bir şekilde bu ikinci döneme başladığını vurgulayan Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Biz normalde her Pazartesi günü çocuklarımızla bir araya geliyoruz. İstiklal Marşı törenlerinde Milli Eğitim Müdürümüzle beraber İstiklal Marşımız’ın önemini vurguluyoruz. İstiklal Marşı'nın, bayrağının sadece bir sembol simge olmadığını, şehitlerimizin fedakarlıklarının yansıması olduğunu, vatan sevgisi, birlik beraberlik ruhu olduğunu çocuklarımızla paylaşıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının bugün ikinci döneminin ilk günü. Milli Eğitim Bakanlığımız da bayrak temasıyla okulların açılışını belirleyen bazı mottolar oluşturdu. Bunlardan bazıları; ‘İstiklal bayrakla, istikbal maarifle’, ‘Yüreğimiz bayrak, geleceğimiz vatan’, ‘Ay yıldız göklerde, birlik kalplerde’, ‘Bayrakla başlayan okul, birlikte büyüyen gelecek’ gibi. Çocuklarımız da bugün bayraklı kıyafetler, kırmızı beyaz kıyafetler, ellerinde bayraklarla coşkulu bir şekilde eğitim öğretime başladılar. Ülke bizim için aynı zamanda bir emanet. Bu bayrağa kanlarını veren kahraman şehitlerimizin emanetine sahip çıkmamız lazım. Bu sahip çıkma bir taraftan bilgi beceriyle donatılmış yeni gençler, nesiller yetiştirmek; diğer taraftan da ahlaki değerlerle mücehhez, dürüst, doğru, bayrağını, ülkesini, vatanını seven bireyler yetiştirmek. Bunun için hep beraber çalışmanın gayreti içerisinde olacağız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber, öğretmenlerimizle, velilerimizin desteğiyle inşallah bayrağımızı daha üst noktalara taşıma, birlik beraberliğimizi arttırma, ülke sevgisi bilincini geliştirme noktasında hep beraber gayret edeceğiz. Herkesin şunu bilmesi lazım; bu ülke kolay kazanılmadı. Bu ülkenin her metrekaresinde bütün Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde yaşayan ecdadımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları var. Dolayısıyla ülkemizin her metrekaresi; doğuda olur, güneydoğuda olur, Trakya'da olur, batıda olur, kuzeyde olur. Hepimizin bir parçası, hepimizin dedelerinin kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş bir vatan toprağı. Dolayısıyla hiç kimsenin ‘Burası bana ait’ deme hakkı yok. Hepimize ait, 85 milyon insana ait. Dolayısıyla hepimizin birlikte sevmesi, koruması, yüceltmeye çalışması ve bu sevgiyi gelecek nesillere aşılaması lazım” şeklinde konuştu.