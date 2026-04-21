Kaymakam Ermiş, 'Çocukların internete ulaşımlarında, çocuk paketleri devreye girmeli'

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Kaymakam Ermiş, çocukların internete, sosyal medyaya ulaşımlarında mutlaka çocuk paketlerinin devreye girmesi gerektiğini belirterek, “Bu olay çok beklediğimiz ve bizim kültürümüzde olan bir olay değil. Ama biz bu olayları duyuyorduk değil mi? Amerika’da oluyordu bu olaylar, Avrupa’da olabiliyor. Bizim genlerimize uygun bir olay değil yani böyle bir tarz yok. Fakat işte küreselleşme, köyleşme, iletişim ve ulaşım çağında olmamızdan dolayı kötülükler çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Hele internet ve sosyal medya. Kontrolsüz bir alan. Çocukların kendi okul gruplarında bile arkadaşlarıyla WhatsApp grupları oluşturduklarını görüyoruz. Anne babaları o telefonlara bakamıyorlar, şifreli oluyor onlar. Kendi çocuklarımızda da görüyoruz. Hasbelkader gördüğümüz zaman orada bazı arkadaşların çok argo ve küfürlü yazışmalar yaptıklarına şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız ile ilgili daha hassas olmamız gereken dönemdeyiz. Eskiden bizim çocukluğumuz tek kat evlerin olduğu, mahallede herkesin birbirini tanıdığı bir otokontrolün olduğu yerlerdi. Annemiz babamız bizi görmese de onları tanıyan birileri görebilirdi ve dikkatli olurdu. Ama şimdi modern çağda yeni halden de kaçamayız. Çok katlı binaların, büyük caddelerin olduğu, komşunun komşuyu tanımadığı bir dönemden geçiyoruz. Bunu engelleme şansımız neredeyse yok. Buna ilişkin tedbirler almamız lazım. Çocukların internete, sosyal medyaya ulaşımlarında mutlaka çocuk paketlerinin devreye girmesi gerekiyor. Ailelerin bunları kullanması lazım, güvenli internet kullanmaları lazım. Bazen ekonomik suçlara da karışabiliyorlar. Oynadıkları şiddet oyunları, izledikleri şiddet filmleri illa aile de toplu izlenen de değil. Tabi anne baba da bununla beraber izliyorsa durum daha da vahim demektir. Veya anne baba evde rol model. Çocuk ilk terbiyeyi anne babadan alıyor. Çocuk her davranışımızı, mimiklerimize kadar izliyor bizi. Çocuklarımız yanlış bir şey yapıyorsa demek ki bizlerde bir yerlerde hata yapıyoruz demektir. Ama internet dediğimiz olay çok başka, bir şekilde çocuklarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Bunların kullanım saatini, içeriklerini, buralarda kimlerle arkadaşlık yaptıklarını. Çünkü dünyanın bir tarafına çok kolay ulaşabiliyorlar, artık arkadaşları Çinli, Arjantinli oluyor. Bizim kontrolümüz dışında. Bunların mutlaka takip edilmesi lazım” dedi.