Kaymakam Ermiş, “İŞKUR'un verdiği destekle kaymakamlığımız ile vatandaşlarımızla doğrudan temas halindeyiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Projesi kapsamında; Göç Başkanlığı, İŞKUR, SGK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Göç İdaresi’nin iş birliğinde iş arayanlarla iş verenlerin buluşturulduğu ‘İstihdam Buluşmaları Kayseri’ fuarı yapılan açılış töreni ile birlikte Erciyes Kültür Merkezi’nde başladı.

Fuarı ziyaret eden Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Gerçekten Kayseri'de bu işler çok güzel yapılıyor diyebilirim. Kayseri zaten sanayi şehri, teknoloji şehri. İsteyen herkese iş var, benim gördüğüm manzara bu şekilde. Yaklaşık 10 aydır Kayseri'de görev yapıyorum. Biz her gün 5 aile ziyareti yapıyoruz. Onun dışında perşembe günleri halk günlerimiz oluyor. Vatandaşlarımız çok rahat bizlere ulaşabiliyor. İŞKUR'un verdiği destek sayesinde biz kaymakamlığımızla da vatandaşlarımızla doğrudan temas halindeyiz. Bugüne kadar 10 aylık bir süre içerisinde 800'ün üzerinde vatandaşımızı çeşitli sektörlerde işe yerleştirme imkanı bulduk. O yüzden bu fuarın da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada 80 firmamız var, 20 kamu kurumumuz var. Böyle bir buluşma, gerçekten hem işçi arayanlar açısından hem iş arayanlar açısından büyük bir fırsat. Bu buluşma yarın da devam edecek. İhtiyacı olan firmaların veya iş arayanların illa niteliksiz manada değil, beyaz yakalı işler de var gördüğüm kadarıyla burada. Burayı ziyaret etmelerini ben tavsiye ediyorum” diye konuştu.