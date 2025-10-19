Kaymakam Ermiş'ten gençlere kariyer sohbeti

İlim Hikmet Vakfı tarafından düzenlenen 'Gençlerle Başbaşa' programı, Kayseri Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'in katılımıyla Mostar Kitap Kahve'de gerçekleştirildi.

Kaymakam Ermiş'ten gençlere kariyer sohbeti

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Ermiş samimi bir sohbet eşliğinde Allah’a teslimiyetin, ümidin ve gayretin hayat yolculuğundaki önemine dikkat çekti.

Programda gençlerin hedefleri üzerine tavsiyelerde bulunan Ermiş, manevi değerlerin rehberliğinde azimle çalışmanın hem bireysel hem toplumsal gelişim için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Etkinlik, gençlerin aktif katılımı ve sıcak atmosferiyle son buldu.

Bu buluşma, gençlerin hem ilham aldığı hem de fikirlerini paylaşabildiği anlamlı bir platforma dönüştü.

Haber Merkezi

