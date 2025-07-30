Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi'ye Ziyaret

Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kocasinan Akademi Mimarsinan ve Çocuk Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, çocuklarla bir araya gelerek gitar kursundaki etkinliklere katılan Kaymakam Ermiş, çocukların seslendirdiği 'Hayat Bayram Olsa' şarkısına eşlik etti. Bu an, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Kaymakam Ermiş'ten Kocasinan Akademi'ye Ziyaret

Kocasinan Akademi’nin sunduğu çeşitli hizmetlerle ilgili bilgi veren Ermiş, ilçeye kazandırılan 43 tesisin Kayseri’nin sosyal hayatına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, bu tesislerin insanları mutlu etmek ve sosyal hayatlarını zenginleştirmek amacıyla tasarlandığını belirtti.

Ziyaret sırasında, kursiyerlerin el emeği ürünlerini inceleyen Kaymakam Ermiş, ortaya çıkan eserlerin kalitesini övgüyle değerlendirdi. Kursiyerlere ve eğitmenlere teşekkür eden Ermiş, Kocasinan Akademi’nin “Kocaman bir aile” olduğunu ifade etti. Kursiyerler de, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tesislerin kendilerine yeni arkadaşlıklar edinme ve aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı sunduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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