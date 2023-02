Kaymakam Göçer: “Sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde geride enkaz bıraktı. Yaşanan depremler sonrasında yaraların sarılması için tüm Türkiye seferber oldu. Elbistan’da bulunan çadır kentte vatandaşların, çocukların ve gençlerin acılarını unutturmak, onların yanında olmak ve mağduriyetlerini bir nebze de olsa gidermek için bölgeye yemek ve oyun alanları, lavabolar, gezici kütüphaneler kuruldu.

Elbistan Pınarbaşı Mevkiinde kurulan çadır kentin sorumlu olan İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, konteyner kentler kurulana kadar çadır kentte bir hayat kurmaya çalıştıklarını söyledi. Göçer, “Öncelikle tüm Türkiye'ye büyük geçmiş olsun demek istiyorum. Maalesef çok büyük bir afetle karşılaştık. 10 binlerce canımız yitip gitti. Maalesef hayatını kaybetti. Millet olarak çok büyük bir acı yaşadık. Bunun etkisini tabi atlatmak zaman alacaktır. Burası Pınarbaşı mesire alanı. Burada bir çadır kentin sorumluluğunu yapıyorum. Ben burada yaklaşık 1 bin 50 civarında depremzedemiz ikamet ediyor. Biz burada en azından konteyner kentler inşa edilene kadar sürdürülebilir bir hayat kurmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık 300’ün üzerinde dolu çadırımız var. Toplam kalan boş çadır sayısının binin üzerinde olduğunu ifade etmiştim. Lavabomuzdan, duşumuza, çamaşırhanemizden, berberimize kadar çocuk oyun alanlarımıza, gezici kütüphanemize kadar hayatı normal standartlarına kavuşturmak için diğer mesai arkadaşlarımızla birlikte gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlk günlerden itibaren deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Göçer, “Öncelikle milletimizin kadirşinaslığını takdir etmemek mümkün değil. Gerçekten ne kadar övsek, iltifat etsek eksik kalır. Ben ilk günlerden itibaren buradaydım, buraya gelen yardım sayısı, gelen TIR’lar ama aklınıza gelebilecek her türden inanılmaz bir kadirşinaslık örneği sergilendi. Her zaman olduğu gibi gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Sadece maddi olarak değil, burayı hiçbir bağı olmayan, hiçbir alakası olmayan, uzaktan yakından bir sürü insan buraya gelip gönüllü olarak ‘nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz, nasıl yaraları birlikte sarabiliriz’ diye gayret ettiler. Bundan 3-4 gün öncesine kadar hava şartları da maalesef çok olumsuzdu. Biz geceleri sıcaklığı eksi 25’lere kadar gördük. Gün içerisinde hiçbir zaman artıya çıkmadı. Bununla mücadele ettik. Peki hayat nasıl daha normalleşecek? Çadır kentlerin bir sonraki aşaması konteyner kentler kurulacak. Onun için de yoğun bir çalışma devam etmekte. Net bir süre vermek şu an benim için doğru olmaz ama en kısa zamanda oraların faaliyete geçmesi için çabalanıyor. Zannedersem önümüzdeki haftadan itibaren artık başlayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.