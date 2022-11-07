Kaymakam Gülen ve Başkan Altun, Köprübaşı Mahallesi'nde

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Belediye Başkan Özkan Altun Köprübaşı Mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyerek mahallelilerle bir araya geldi.

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  • 07.11.2022 17:23
  • Güncelleme: 07.11.2022 17:31
Kaymakam Gülen ve Başkan Altun, Köprübaşı Mahallesi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Belediye Başkan Özkan Altun; Köprübaşı Mahallesinde yapılan çalışmaları inceleyerek mahallelilerle bir araya geldi.

Köprübaşı Mahallesinde yaşanan sel sonrası çalışmalarına başlanan altyapı, üstyapı parke ve asfalt yama çalışmalarını Başkan Altun ile Kaymakam Gülen yerinde inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri, Köprübaşı’nda yapılan hummalı çalışma için teşekkür etti. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Altun; "Mahallemizdeki sel sorununu gidermek için tamamen Bünyan Belediyemiz imkanlarıyla başladığımız çalışmaları tamamladık. Desteklerini bizlerden esirgemeyen ve bizleri samimiyetle karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ediyor, Köprübaşı’nda tamamladığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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