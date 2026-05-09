Kaymakam Karakaş, “Bir avuç suda fırtınalar yaratıyoruz"



İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu Su Sporları Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada tüm Kayserilileri İncesu Marina’ya davet ederek, “Ben İncesu Kaymakamı olarak görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğum bir yerdeyim. Gerçekten bir avuç suda fırtınalar yaratıyoruz. Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız, İncesu Belediye Başkanımız, Kültür Müdürümüz, Gençlik Spor Müdürümüz hepsinin çok emekleri var burada. Tüm hemşerilerimizi bekleriz. Su sporları adına, piknik, lokanta, restoran, zipline. Sadece su sporları alanı ilgili şeyler yok. Doğası güzel, yürüyüş yapabilirsiniz. Bisiklet sürebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Bir sürü aktivite var burada. Ayrıca İncesu’ya çok yakın 2 kilometre mesafedeyiz. İncesu zaten tarihi bir yer. Tüm Kayserili hemşerilerimizi buraya davet ediyorum” dedi.