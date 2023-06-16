Kaymakam Kaya, “22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz”

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kayseradar ve Radyoradar ortak yayınında ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucular Salih Zeki Çetin ve Melih Kamış’ın sorularını cevaplayan Kaya, “Yahyalı Kayseri’nin en iyi tarımın yapıldığı ilçelerinden bir tanesi. Elması bildiğiniz gibi dünyaya mal olmuş. 22 ülkeye Yahyalı elmasını ihraç ediyoruz. Yahyalı elmasıyla öne çıkmıştı şimdide madenciliği var. 20 milyon tonun üzerinde keşfedilmiş rezervi var. Demir, çinko rezervi bakımından Türkiye’nin en zengin yataklarından bir tanesine sahip. Binlerce insana oradan istihdam sağlanıyor. Madencilik sektörünün tetiklemiş olduğu nakliyecilik sektörü var. Türkiye’nin en büyük taşımacılık kooperatifi de Yahyalı’da. Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi 430 tane üye TIR’ı ve şoförüyle hizmet etmektedir. Yahyalı son zamanlarda turizmle de ön plana çıkmaya başladı. Kapuzbaşı Şelalesi de dünyaya mal olmuş uluslararası olarak bilinen bir şelale. Yahyalı çok kadim bir ilçe. Türklerin Anadolu coğrafyasına girmesiyle birlikte bizlere miras kalan bir ilçe. Her anlamda zengin bir ilçe. Yer altı ve üstü kaynaklarının zengin olduğu bir bölge” ifadelerini kullandı.

"KAPUZBAŞI YOLU YAPILIYOR"

Kapuzbaşı Şelalesi yüzyıllardır akan ulusal çapta bir şelale olduğunu ifade eden Kaya, “Yerli ve yabancı birçok turistin geldiği bir yer. Fakat yolunun kötü olduğu algısı vatandaşlarımıza yerleşmiş. Yolu kötü ve uzak diye bilinirdi. Yeşil Köy Şelalesine kadar 40 kilometre Avrupa standartlarında bir asfalt atıldı o bölgeye. Yeşil Köy Mahallesinde Kapuzbaşı Şelalesine kadar 20 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Oraya da asfalt atılmadı çünkü bazı yollar tehlike arz ettiği için yolun genişlemesi gerekiyordu. Şu an belediyemizin ekipleri de orada çalışmalarını sürdürüyor. Tahminime göre bayramdan önce bitireceğiz" dedi.

22 ÜLKEYE ELMA İHRAÇ EDİYORUZ"

Bu sene elmada 30 bin dekarda toplamda 120 bin ton rekolte elde edildiğini belirten Kaya, "22 ülkeye ihraç edildi. İlçemizde 8 tane soğuk hava depolarımız var. Bu aylara kadar Eylül’de hasat edilen elma sertliğiyle korunabiliyor. Hindistan’a kadar 22 ülkeye ihraç ediyoruz. Yahyalı elması Türkiye’nin en güzel elmalarından bir tanesi. Meyve sularına aromasının daha iyi olması için fabrikalarda Yahyalı elması daha çok katılır. Yahyalı son derece bereketli topraklara sahip ama elma konusunda uzmanlaşmış bir bölge. Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi kuruma planımız var. Bu kooperatif vesilesiyle hem kaliteyi artırma hem de yeni bir elma deposu kurma durumumuz var. Çünkü 100 bin ton üzerinde bir rekolteden bahsediyoruz. Fakat 45 bin ton sadece depolayabiliyoruz. Depolanmayan kısım elmanın ilk toplandığı anda ucuz fiyattan piyasaya sürülüyor. Takım şelalelerinin olduğu yerde 17 tane tesisimiz var. Kapuzbaşı Şelalesine giderken 10 kilometre kadar uzağında bir sallanan köprü yapacağız. Orayı hem mesire alanı yapacağız, hem de güzel bir köprü inşa edeceğiz. Henüz daha Kapuzbaşı Şelalelerini görmemiş vatandaşlarımızın çok olduğunu düşünüyorum. Kayseri’ye yeni Milli Parklar Şube Müdürü atandı. Yahyalı’ya da yeni projeler yapacağız. Kapuzbaşı şelalesine zipline yapılacak. Macera parkı yapmayı düşünüyoruz. Sonra yöresel ürün satış stantları kuracağız” şeklinde konuştu.



‘KADINLARA SİZ ÜRETİM BİZ SATACAĞIZ DEDİK’

Kadın Kooperatifinin 750 bin ciro elde ettiğini dile getiren Kaya, “Kayseri’de vali Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla 16 ilçede totalde 22 tane kadın kooperatifi kuruldu. Halk eğitimleri gezdiğimiz zaman gerçekten inanılmaz ürünler üretiyorlar. Yeni başlayan kursiyerlerde vardı ama işlerinde gerçekten ustalık derecesine gelmiş, ürettiği ürünü AVM’lerin bir marketinde, dükkanında rafa koyduğumuzda satılabilecek ürünler vardı. Tamamı el emeği ürünler. Dolayısıyla böyle bir emek ve kabiliyet varken bunları bir araya getirememek bizim başarısızlığımız olurdu. Bu bayanları bir araya getirdik, emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Kadınlara siz üretim biz satacağız dedik. Bunun garantisini verdik, şu an da ciroda 750 bin lirayı aştık” diye konuştu.