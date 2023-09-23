Kaymakam Mehmet Kaya: “Elma ihraç ettiğimiz ülke sayısını artırmayı hedefliyoruz”

. Bu elmayı Hindistan’dan tutun Kanada’ya kadar ihraç ediyoruz. Yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapmaktayız. Gün geçtikçe de sayısının artmasını diliyorum” dedi.

Yahyalı Belediyesi tarafından 22-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2’nci Elma Kültür ve Turizm Festivali tamamlandı. Festivalin ikinci gününde; Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Festivalin ikinci gününde de elma yarışmaları, çocuklar için etkinlikler, aşık atışmaları yapıldı ve Uğur Işılak sahne aldı.

Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Elma Kültür ve Turizm Festivali’nin ikinci gününde konuşan Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, “Çiftçilerimizden, ziraat odamızdan proje üretmelerini bekliyoruz. Hali hazırda imar yerlerimiz var, bu noktada da yatırımcının biraz gayretli olması gerekiyor. Mevcut depolarımızdaki kapasite artışını gözlemliyoruz. Elma pazarımız deposunu büyültüyor, ayrıca yeni makineler de aldı. Gün geçtikçe üzerine koyuyoruz ama burada devlet teşviği çok önemli. İlk partta Avrupa fonu olsa da devletimizin teşviklerinden birisi sayılır. Bu anlamda sermayecilerimizin depoculuğa yatırımlarını bekliyoruz” dedi.

‘İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÜLKE SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

Yahyalı elmasının tanıtımı ve ihracatı hususunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kaymakam Kaya, “Geçtiğimiz yıl yüze yakın kanalda Yahyalı elması tanıtımı yapıldı. Bunu dünyaya duyurmak, tüccarları bu topraklara getirmek çok önemli. Tüccarlarımız bazen anlatıyor, geçtiğimiz yıldaki faaliyetlerimiz sayesinde İsrail’den buraya tüccarlar gelip elma satın almış. Bu elmayı Hindistan’dan tutun Kanada’ya kadar ihraç ediyoruz. Yaklaşık 25 ülkeye ihracat yapmaktayız. Gün geçtikçe de sayısının artmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kapuzbaşı Şelalesi’ne giden yolun tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kaymakam Kaya, Yeşilköy Şelalesi yoluna da sıcak asfalt dökümü yapılacağını ve Yeşilköy Şelalesini de gün yüzüne çıkaracaklarını söyledi. Gelecek yıla kadar çalışmalarını tamamlayıp hazır olacaklarına vurgu yaparken, “Milli Park önündeki yol ve satış stantlarının yenilenmesi için Valimizin desteğiyle birlikte toplamda 6 milyon lira bütçe ayırdık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.